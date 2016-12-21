Експеримент з ремонтом доріг за рахунок надпланових доходів митниці поширять на усі області

Розпочатий у вересні 2015 року експеримент, що передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в кількох областях України, буде продовжено в 2017 році та поширено на всі області країни.

Така норма міститься в законі "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів)", за який 20 грудня проголосували 244 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Зазначений документ був першим у переліку законопроектів, необхідних для прийняття бюджету, і депутати витратили на його розгляд понад двох годин.

Так, в рамках даного експерименту 50% від суми перевиконання планових щомісячних митних зборів направляються у спеціальні фонди відповідних регіональних бюджетів.

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Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року чинний на той час прем'єр-міністром України Арсеній Яценюк запропонував в якості мотивації роботи митних органів залишати на місцях частину коштів, зібраних митницями понад плану. Пізніше цю ідею підтримав президент Петро Порошенко і запропонував направляти отримані кошти на потреби регіонів, зокрема, на будівництво доріг. Спочатку такий експеримент планували провести тільки в Одеській області, однак пізніше до неї приєдналися Волинська, Львівська та Чернівецька області, які мають вихід на західні кордони держави. У січні цього року до експерименту приєднався Київ.

Пізніше десять депутатів з різних політичних фракцій розробили законопроект, яким пропонувалося продовжити цей експеримент, оскільки він довів свою ефективність.

За даними Державної фіскальної служби, всього з початку експерименту, з вересня 2015 року і за станом на початок жовтня, у спеціальні фонди на поточний ремонт автомобільних доріг перераховано понад 1,4 мільярда гривень.

Навесні поточного року новий Кабмін під керівництвом Володимира Гройсмана продовжив експеримент, але при цьому заявив про плани масштабного ремонту доріг на державному рівні. У держбюджеті на поточний рік на розвиток дорожнього господарства передбачено близько 19 мільярдів гривень.