"Укравтодор" отримає ще 15 мільярдів з держбюджету - Омелян

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у 2017 році отримає додатково 15 мільярдів гривень на утримання, ремонт і реконструкцію доріг крім раніше передбаченого фінансування в обсязі 14,2 мільярда гривень.

Як повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, така норма міститься у законі про державний бюджет на 2017 рік, прийнятий Верховною Радою рано вранці 21 грудня.

"Державний бюджет на 2017 рік прийнято! До запланованого бюджету "Укравтодору" в 14,2 мільярда гривень народними депутатами проголосовані ще додаткових 15 мільярдів гривень, як і обіцяли президент України, прем'єр-міністр і керівники парламентських фракцій коаліції. Митний експеримент з направлення 50% від перевищення надходжень від митниці на автодороги поширено на всі області. Дорогам України та програмі відновлення мостів бути!" - написав міністр на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, також вдалося скасувати норму з підвищення в 9 разів адміністративного збору в морських торговельних портах, що загрожувало фінансовим знищенням морської галузі.

"Також попереду - суттєве скорочення обсягу та кількості портових тарифів і зборів та реформа Адміністрації морських портів і створення Морської адміністрації", - додав Омелян.

Читайте такожГолова "Укравтодору" повідомив, за яким принципом ремонтуватимуть дороги у 2017 році

Варто зазначити, що в держбюджеті-2017 народні депутати проголосували за зменшення доходів загального фонду у позиції "портовий (адміністративний) збір" на 1,344 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінінфраструктури наполягали на збільшенні фінансування дорожньої галузі в 2017 році до 22 мільярдів гривень з 14 мільярдів гривень, закладених у попередньому варіанті проекту держбюджету на наступний рік. Зокрема, з цієї суми на розвиток і утримання автомобільних доріг було передбачено фінансування в обсязі 6,59 мільярда гривень, що практично збігається з показником в держбюджеті-2016. Ще 7,33 мільярда гривень пропонувалося виділити на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами. 2016 року на ці цілі було виділено майже 12 мільярдів гривень.