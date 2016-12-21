"Укравтодор" отримає ще 15 мільярдів з держбюджету - Омелян

11:08, 21 грудня 2016
Транспорт/Звя'зок
476

Також голова Мінінфраструктури зазначив, що вдалося скасувати норму про підвищення в 9 разів адміністративного збору в морпортах, що загрожувало фінансовим знищенням морської галузі.

Фото УНІАН

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у 2017 році отримає додатково 15 мільярдів гривень на утримання, ремонт і реконструкцію доріг крім раніше передбаченого фінансування в обсязі 14,2 мільярда гривень.

Як повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, така норма міститься у законі про державний бюджет на 2017 рік, прийнятий Верховною Радою рано вранці 21 грудня.

"Державний бюджет на 2017 рік прийнято! До запланованого бюджету "Укравтодору" в 14,2 мільярда гривень народними депутатами проголосовані ще додаткових 15 мільярдів гривень, як і обіцяли президент України, прем'єр-міністр і керівники парламентських фракцій коаліції. Митний експеримент з направлення 50% від перевищення надходжень від митниці на автодороги поширено на всі області. Дорогам України та програмі відновлення мостів бути!" - написав міністр на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, також вдалося скасувати норму з підвищення в 9 разів адміністративного збору в морських торговельних портах, що загрожувало фінансовим знищенням морської галузі.

"Також попереду - суттєве скорочення обсягу та кількості портових тарифів і зборів та реформа Адміністрації морських портів і створення Морської адміністрації", - додав Омелян.

Читайте такожГолова "Укравтодору" повідомив, за яким принципом ремонтуватимуть дороги у 2017 році

Варто зазначити, що в держбюджеті-2017 народні депутати проголосували за зменшення доходів загального фонду у позиції "портовий (адміністративний) збір" на 1,344 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінінфраструктури наполягали на збільшенні фінансування дорожньої галузі в 2017 році до 22 мільярдів гривень з 14 мільярдів гривень, закладених у попередньому варіанті проекту держбюджету на наступний рік. Зокрема, з цієї суми на розвиток і утримання автомобільних доріг було передбачено фінансування в обсязі 6,59 мільярда гривень, що практично збігається з показником в держбюджеті-2016. Ще 7,33 мільярда гривень пропонувалося виділити на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами. 2016 року на ці цілі було виділено майже 12 мільярдів гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter