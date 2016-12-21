Гройсман анонсував "масштабне будівництво" - на дороги виділять 35 мільярдів

Уряд у рамках виконання державного бюджету на 2017 рік, прийнятого Верховною Радою в ніч на 21 грудня, виділить на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни фінансування обсягом понад 35 млрд грн, сказав у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"На дороги, як ми і обіцяли, ми закладаємо більш як 35 млрд грн. Це масштабне будівництво. Потрібно визначити стратегію розвитку доріг, ми повинні будувати дороги, які підкреслюватимуть наші логістичні можливості", - наголосив Гройсман.

За його словами, нове керівництво "Укравтодору" має сформувати чітку стратегію розвитку українських доріг. При цьому Гройсман зазначив, що особливу увагу керівництву держагентства необхідно приділити поліпшенню безпеки на дорогах, так як в Україні дуже висока смертність на дорогах, а також підвищенню якості проведення дорожніх робіт.

"Нова дорога, нові знаки, нові обмеження, фото-, відеофіксація - це все в комплексі дасть можливість зберігати життя", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, раніше на розвиток доріг передбачалося спрямувати понад 14 млрд грн у 2017 році, зокрема, з цієї суми понад 7 млрд грн пропонувалося виділити на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами. У 2016 році на зазначені цілі було виділено майже 12 млрд грн.

У держбюджеті на поточний рік на розвиток дорожнього господарства передбачено близько 19 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 21 грудня Верховна Рада прийняла в цілому підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% і закладеним зростанням економіки також на 3%. Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше за показник попереднього проекту. Витрати в оновленому проекті встановлені в розмірі 790,4 млрд грн.