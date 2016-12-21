"Укрзалізниця" назвала вартість квитків на швидкісний поїзд з Києва до Польщі

ПАТ «Укрзалізниця» отримало підтвердження від Польських залізниць про призначення курсування нового швидкісного поїзда Інтерсіті + №705/706 Київ – Львів – Перемишль.

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Вже 23 грудня 2016 року поїзд здійснить свій перший рейс зі столиці України до польського міста Перемишль, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Новий поїзд курсуватиме щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Поїзд долатиме відстань зі столиці України до Перемишля лише за 7 год. 40 хв, а зворотно – за 7 год. 07 хв, зазначають у повідомленні.

Новий поїзд № 705/706 Київ – Львів – Перемишль відправлятиметься зі ст. Київ – Пасажирський о 06:45 і прибуватиме до Перемишля о 13:25. Інтерсіті+ робитиме зупинки на станціях Святошин (06:59-07:00), Коростень (08:17-08:18), Підзамче (11:55-11:56) та Львів (12:05-12:17).

Зворотно з Перемишля швидкісний поїзд Інтерсіті+ вирушатиме о 14:26 і прибуватиме до Києва о 22:33. Поїзд зупинятиметься на станціях Львів (17:17-17:28), Підзамче (17:36-17:37), Коростень (21:00-21:01) та Святошин (22:21-22:22).

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Розклад руху нового поїзда розроблено з урахуванням можливості пересадки на станції Перемишль з поїзда № 705 Київ – Перемишль на поїзд № 3602 Перемишль – Краків – Вроцлав, який відправляється з Перемишля о 14:29. Зворотно пасажири поїзда № 6302 Вроцлав – Краків – Перемишль, що прибуває в Перемишль о 13:18, також можуть продовжити подорож поїздом № 705/706 Перемишль – Київ.

За словами директора з пасажирських перевезень і сервісу ПАТ «Укрзалізниця» Ігоря Романківа, вартість проїзду в новому поїзді є доступною для більшості громадян, у тому числі і для студентів. Зокрема, у міжнародному сполученні вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу складає орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн.

Вартість проїзду в гривнях залежить від курсу євро на день оформлення проїзного документа (зазначена вартість проїзду в гривнях розрахована по курсу 1 євро = 27,5099 грн, станом на 20 грудня 2016 року). При проїзді у внутрішньому сполученні, наприклад, з Києва до Львова, вартість проїзду залежатиме від коефіцієнтів гнучкого регулювання по днях тижня. Наприклад, найдешевший проїзд буде у вагонах І класу – по вівторках, у вагонах ІІ класу – у четвер та суботу.

Квитки на новий поїзд Інтерсіті + № 705/706 Київ – Львів – Перемишль вже у продажу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що Україна і Польща домовилися про продовження маршруту швидкісного поїзда Київ – Львів до Перемишля. За словами голови компанії Войцеха Балчуна, поїзд буде запущено 23 грудня цього року.