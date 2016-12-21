Голова "Укравтодору" планує до кінця року представити п'ятирічну стратегію розвитку доріг
Виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Славомір Новак має намір до кінця 2016 року або на початку 2017 року подати уряду на узгодження стратегію розвитку автомобільних доріг країни на п'ять років.
"За ці два місяці зроблено вже дуже багато, ми домовилися, що до кінця року я представлю вам своє бачення і п'ятирічний план на майбутнє", - повідомив Новак в ході сьогоднішнього засідання уряду.
Він також відзначив важливість прийняття Верховною Радою законів про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг країни, а також про передачу доріг місцевого значення в управління місцевій владі.
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Крім того, він підкреслив важливість скасування ліквідації державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України», розпочатої влітку 2015 року у зв'язку з реформою дорожньої галузі, і зазначив, що "Укравтодор" приступає до реформи компанії, проведення реструктуризації та передачу активів на місцевий рівень.
"Я підтримую розвиток приватних компаній, які будуть брати участь у тендерах з утримання доріг, на сьогодні у нас ще такого ринку практично немає, тому я звернувся до Кабміну з проханням скасувати рішення про ліквідацію ДАК", - додав Новак.
За його словами, для більш раціонального та оперативного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями розробляються нові ТОП-20 проектів, які зв'яжуть дорожню мережу України за маршрутним принципом.
«Важлива й підготовка нових технічних стандартів, створення так званої Green Book, де будуть зібрані всі технічні вимоги для дорожнього будівництва. Це спростить підхід підрядників до тендерних процедур, зробить їх більш зрозумілими», - зазначив Новак.
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Він також повідомив, що одним із пріоритетних завдань "Укравтодору" в 2017 році стане підвищення безпеки на дорогах.
«Питання безпеки на дорогах - це безумовно мій пріоритет. Тільки в цьому році на дорогах загинуло понад 4000 українців. Це неприпустимо. Тому ми введемо нові стандарти: нові знаки, наземні і підземні переходи, кругові розв'язки, і біло-червоні переходи», - повідомив голова "Укравтодору".
Щоб реалізувати ці плани, на думку Новака, необхідно внести зміни в законодавство про викуп землі і концесійні дороги, спростити процедури для реалізації інвестиційних проектів, запровадити ефективну систему контролю руху вантажівок.
Крім того, в ході засідання він повідомив про підготовку трьох сценаріїв розвитку дорожньої галузі в 2017 році, розроблених на основі досліджень Світового банку.
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Згідно з оптимістичним сценарієм, Новак повідомив, що фінансування галузі в розмірі не менше 32 млрд грн зможе істотно поліпшити стан українських автодоріг. Зокрема, за ці кошти в наступному році "Укравтодор" зможе відремонтувати понад 2,2 тисячі км доріг і 5,5 км мостів.
Як повідомляв УНІАН, уряд у рамках виконання державного бюджету на 2017 рік, прийнятого Верховною Радою в ніч на 21 грудня, виділить на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни, понад 90% з яких потребує ремонту або реконструкції, фінансування в обсязі понад 35 млрд грн.
Зокрема, з цієї суми понад 7 млрд грн пропонується виділити на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами. У 2016 році на ці цілі було виділено майже 12 млрд грн.