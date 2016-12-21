Голова "Укравтодору" планує до кінця року представити п'ятирічну стратегію розвитку доріг

"За ці два місяці зроблено вже дуже багато, ми домовилися, що до кінця року я представлю вам своє бачення і п'ятирічний план на майбутнє", - повідомив Новак в ході сьогоднішнього засідання уряду.

Він також відзначив важливість прийняття Верховною Радою законів про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг країни, а також про передачу доріг місцевого значення в управління місцевій владі.

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Крім того, він підкреслив важливість скасування ліквідації державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України», розпочатої влітку 2015 року у зв'язку з реформою дорожньої галузі, і зазначив, що "Укравтодор" приступає до реформи компанії, проведення реструктуризації та передачу активів на місцевий рівень.

"Я підтримую розвиток приватних компаній, які будуть брати участь у тендерах з утримання доріг, на сьогодні у нас ще такого ринку практично немає, тому я звернувся до Кабміну з проханням скасувати рішення про ліквідацію ДАК", - додав Новак.

За його словами, для більш раціонального та оперативного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями розробляються нові ТОП-20 проектів, які зв'яжуть дорожню мережу України за маршрутним принципом.

«Важлива й підготовка нових технічних стандартів, створення так званої Green Book, де будуть зібрані всі технічні вимоги для дорожнього будівництва. Це спростить підхід підрядників до тендерних процедур, зробить їх більш зрозумілими», - зазначив Новак.

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Він також повідомив, що одним із пріоритетних завдань "Укравтодору" в 2017 році стане підвищення безпеки на дорогах.

«Питання безпеки на дорогах - це безумовно мій пріоритет. Тільки в цьому році на дорогах загинуло понад 4000 українців. Це неприпустимо. Тому ми введемо нові стандарти: нові знаки, наземні і підземні переходи, кругові розв'язки, і біло-червоні переходи», - повідомив голова "Укравтодору".

Щоб реалізувати ці плани, на думку Новака, необхідно внести зміни в законодавство про викуп землі і концесійні дороги, спростити процедури для реалізації інвестиційних проектів, запровадити ефективну систему контролю руху вантажівок.

Крім того, в ході засідання він повідомив про підготовку трьох сценаріїв розвитку дорожньої галузі в 2017 році, розроблених на основі досліджень Світового банку.

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Згідно з оптимістичним сценарієм, Новак повідомив, що фінансування галузі в розмірі не менше 32 млрд грн зможе істотно поліпшити стан українських автодоріг. Зокрема, за ці кошти в наступному році "Укравтодор" зможе відремонтувати понад 2,2 тисячі км доріг і 5,5 км мостів.

Як повідомляв УНІАН, уряд у рамках виконання державного бюджету на 2017 рік, прийнятого Верховною Радою в ніч на 21 грудня, виділить на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни, понад 90% з яких потребує ремонту або реконструкції, фінансування в обсязі понад 35 млрд грн.

Зокрема, з цієї суми понад 7 млрд грн пропонується виділити на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами. У 2016 році на ці цілі було виділено майже 12 млрд грн.