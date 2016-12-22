Nokia подала позов проти Apple через порушення патентних прав

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia подав позови проти американської компанії Apple в кілька судів Німеччини та США, звинувативши її в порушенні патентного законодавства, йдеться в заяві компанії.

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Позови щодо американської компанії подані в суди Дюссельдорфа, Мангейма, Мюнхена і штату Техас. Компанія стверджує, що Apple відмовилася відповідним чином ліцензувати використання в своїх продуктах кілька запатентованих винаходів фінської компанії з "портфеля 2011 року". Ці технології стосуються, зокрема, програмного забезпечення, дисплея і користувальницького інтерфейсу, передає РИА Новости.

"Після кількох років переговорів у спробах досягти угоди, яка стосувалася б використання компанією Apple цих патентів, ми приймаємо дії по захисту наших прав", — заявив керівник патентної справи Nokia Ілккі Рахнасто.

Компанія не виключила, що має намір вчинити юридичні дії щодо порушення своїх прав і в інших юрисдикціях.

Nokia - фінська транснаціональна компанія, виробник телекомунікаційного обладнання для мобільних, фіксованих, широкосмугових і IP-мереж. Збиток компанії, що припадає на акціонерів головної компанії, за підсумками дев'яти місяців 2016 року становив 1,41 млрд євро.