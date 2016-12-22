У чергах на кордоні з Польщею скупчилося 1100 автомобілів – ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Так, станом на 8:00 у пункті пропуску «Краковець» своєї черги очікували 250 автомобілів, у ПП «Устилуг» - 40. По 200 автомобілів стояли у пунктах пропуску «Рава-Руська», «Ягодин авто», «Шегині» та по 70 – у пунктах пропуску «Грушів», «Смільниця», «Угринів».

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Крім того, на кордоні зі Словаччиною у ПП «Ужгород» на оформлення очікували 15 транспортних засобів, на румунському кордоні у ПП «Порубне» – 40.

За даними Держприкордонслужби, на кордоні з Молдовою та Угорщиною автомобільних черг у пунктах пропуску немає.