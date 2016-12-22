Депутати схвалили розвиток транспортного коридору в обхід Росії

Верховна Рада ратифікувала Протокол про внесення змін до багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія в обхід Росії.

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За ухвалення законопроекту №0118 «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія» проголосував 241 народний депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

За словами виступаючого в парламенті заступника міністра інфраструктури Віктора Довганя, ратифіковані зміни включають технічні доповнення про основні засади експлуатації залізничних поромних комплексів на Чорному і Каспійському морях.

«Це технічне доповнення є важливим для розвитку транспортного коридору в обхід Російської Федерації», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні Верховна Рада ратифікувала дві урядових угоди про авіаційне сполучення з Грецією і Кіпром.

Також парламент України ратифікував угоду з Польщею про повітряні перевезення.