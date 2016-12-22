АМКУ просять визнати підвищення залізничних тарифів необґрунтованим

Виробники відзначають, що зростання залізничних тарифів на 15% в травні 2016 року, а також намір УЗ підвищити тарифи на 25% в 2017 році не відповідають зростанню індексів споживчих цін та цін промислових виробників, повідомляє lb.ua.

«За даними фінансових звітів УЗ, існуючий рівень тарифів забезпечує рентабельність вантажних перевезень на рівні 40-50%, що дозволяє за рахунок вантажних перевезень здійснювати крос-субсидування пасажирських перевезень в обсязі до 10 млрд грн в рік. Таким чином, поточний рівень вантажних тарифів навіть вище економічно виправданого, особливо якщо мова йде про монополіста», - підкреслюють вантажовідправники.

На думку галузевих асоціацій, зростання тарифів вже призвело до значного зниження конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках. Подальше підвищення тарифу тільки демотивує менеджмент ПАТ «Укрзалізниця» вирішувати проблеми ефективності операційної діяльності і знижувати рівень корупції, «що всі проблеми можна вирішити шляхом підвищення тарифів».

«Сфера залізничного транспорту, яка перебуває у стані природної монополії, не має належного рівня антимонопольного регулювання... Враховуючи неврегульованість процедури підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, відсутність передбачених законодавством нормативних документів у цій сфері, просимо у межах компетенції Антимонопольного комітету сприяти недопущенню збільшення вантажних залізничних тарифів до створення незалежного органу – Національної комісії з регулювання тарифів на транспорті, який зможе професійно, виважено і об'єктивно оцінити обґрунтованість і доцільність перегляду тарифів», - йдеться у зверненні асоціацій.

Відкритий лист на адресу голови АМКУ Юрія Терентьєва підписали голова Федерації металургів України Сергій Біленький, президент Української зернової асоціації Володимир Клименко, президент Союзу хіміків України Олексій Голубов, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів «УкрФА Сергій Кудрявцев, виконавчий директор Асоціації «Укрцемент» Роман Скільський.

Нагадаємо, раніше радник прем'єр-міністра Іван Міклош заявив, що підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» може зробити продукцію українських виробників неконкурентною на світових ринках.