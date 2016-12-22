У Росії назвали дату запуску залізниці в обхід України
РФ хоче обійти частина території Луганської області, яка підконтрольна українській владі і не окупована російськими бойовиками.
Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що залізниця в обхід України в Луганській області буде побудована до вересня 2017 року.
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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні розширеної колегії Міноборони Росії.
«Залізничні війська продовжують будівництво ділянки залізниці Журавка-Міллерово в обхід України», - сказав Шойгу.
За його словами, вже укладено 23 км залізничного полотна з 84 км.
«Завершити будівництво планується до вересня 2017 року», - сказав Шойгу.
Як повідомляв УНІАН, 21 вересня 2015 року прем'єр-міністр Росії підписав розпорядження про будівництво залізниці в обхід Луганської області України на ділянці Журавка (Воронезька область) - Міллерово (Ростовська область).
Росія хоче обійти частину території Луганської області, яка підконтрольна українській владі і не окупована російськими бойовиками.