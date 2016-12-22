Частка електромобілів на українському ринку до 2020 року може зрости до 23% - голова Міненерговугілля

Частка транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, на вітчизняному авторинку до 2020 року може збільшитися до 22-23%.

Про це заявив голова Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик у ході прес-конференції, присвяченій перспективам розвитку електротранспорту в Україні.

"Я прогнозую, що розвиток електрокарів в Україні буде йти надзвичайно високими темпами... Можна прогнозувати, що через 3-4 роки, я думаю, ми вийдемо на 22-23% електромобілів в нашій державі", - сказав Насалик.

Він також повідомив про намір придбати електромобіль з метою популяризації екологічного виду транспорту.

За його словами, Україна понад 70% нафтопродуктів закуповує за кордоном, а 20% - забезпечує власне виробництво.

Також присутній на заході міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що Україна має створювати умови для розвитку ринку електротранспорту в країні і стимулювати вітчизняне автовиробництво.

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Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Верховна Рада прийняла закон, яким звільняються від ввізного мита операцій з ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених електричними двигунами. Разом з тим, Рада не прийняла проект закону, що передбачає тимчасове, до 1 січня 2020 року, звільнення від податку на додану вартість та акцизного збору з операцій з ввезення і постачання на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Імпорт електромобілів в Україну за 4 місяці 2016 року практично досяг рівня за весь 2015 рік і становить 640 одиниць.

Згідно з даними Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), продаж нових автомобілів з електродвигуном в країнах Європейського Союзу в січні-червні 2016 року збільшилися на 18,6% порівняно з аналогічним періодом 2015 року - до 31,1 тисячі одиниць.