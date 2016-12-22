"Укравтопром" звинуватив російський "ГАЗ" в недобросовісній конкуренції

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" подала скаргу в міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі на недобросовісну конкуренцію на ринку автобусів з боку російської автомобільної компанії "Горьковський автомобільний завод" (ГАЗ).

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент асоціації Михайло Резник.

"Практично всі тендери, які оголошувалися в Україні, вигравали не українські виробники. Це недобросовісна конкуренція. Ми подали в Міністерство економічного розвитку скаргу на дискримінаційні дії корпорації "ГАЗ", яка за рахунок субсидій центрального бюджету (Росії – УНІАН) дуже активно працює на українському ринку", – сказав Резник.

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За його словами, найближчим часом міжвідомча комісія розгляне цю скаргу.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-листопаді поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилася на 29% – до 4,586 тисячі штук.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський та Бориспільський автозаводи).