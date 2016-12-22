"Укрзалізниця" збільшила до 29 кількість додаткових поїздів на зимові свята

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних та різдвяних свят, крім раніше призначених 27 додаткових поїздів призначила ще два, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, це додатковий поїзд №249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який відправлятиметься з Києва 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9 січня, а в зворотному напрямку - 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8, 10 січня, а також поїзд №175/176 Київ - Кривий Ріг, який вирушатиме зі столиці та Кривого Рогу 29, 30 і 31 грудня 2016 року.

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"Загалом на зимові свята на пікові дати вже призначено 29 додаткових поїздів на 201 рейс в різних напрямках - це понад 275 тисяч місць в поїздах", - зазначили в прес-службі.

Продаж квитків на ці поїзди відкрито на офіційному онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з продажу і бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила на зимові свята 27 додаткових поїздів і збільшила періодичність курсування 8 цілорічних поїздів.