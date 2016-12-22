Рада підвищила рентну плату за 4G-частоти з наступного року

Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому проект закону про внесення змін до Податкового кодексу в частині підвищення рентної плати за користування радіочастотним ресурсом (РЧР) для потреб мобільного зв'язку в діапазонах 2300-2400 МГц і 2500-2690 МГц, придатних для впровадження 4G-частот, у 73 рази - до 3 тис. грн за 1 МГц з 40,92 грн за 1 МГц.

Відповідні дані містяться у порівняльній таблиці до закону «Про внесення змін у Податковий кодекс України про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» №5132, опублікованій на офіційному сайті Верховної Ради України.

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Згідно з таблицею, ціна 1 МГц за радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації в діапазоні 2000-7000 МГц збільшиться на 11% - до 45,83 грн.

Як повідомляв УНІАН, у середині березня поточного року Кабінет міністрів України пропонував депутатам ухвалити зміни до Податкового кодексу і підвищити рентну плату у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації в даному діапазоні у 488 разів - до 20 тис. грн за 1 МГц з 40,92 грн за 1 МГц.

19 липня 2016 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила відповідне внесення змін у Податковий кодекс. На думку регулятора, їх прийняття сприятиме впровадженню ринкових механізмів для усунення невиправданої концентрації спектра.

При цьому від підвищення плати за частоти найбільше постраждають компанії «ММДС Україна» та «Інтелектуальні комунікації» (Giraffe), які контролюють більшу частину спектру в діапазонах 2300-2400 МГц, 2500-2690 МГц.