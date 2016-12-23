На українсько-польському кордоні в чергах застрягло 1320 автомобілів – ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Найбільші черги спостерігаються на пунктах пропуску “Рава-Руська” - 300 автомобілів, “Шегині” - 200, “Смільниця” - 200, “Угринів” – 170, “Краковець” -150, “Ягодин авто” – 130.

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На ПП “Грушів” та “Устилуг” зафіксовано відповідно 100 і 70 одиниць автотранспорту.

На пропускному пункті з Угорщиною "Вилок" була черга з 10 автомобілів, на інших черг не спостерігалось.