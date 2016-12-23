"Укравтодор" ліквідував майже 70% ям на українських дорогах

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") скасувало 66% ям та вибоїн на українських автомобільних дорогах.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході виступу у Верховній Раді.

"Ми планомірно впроваджуємо європейські стандарти в інфраструктурі, незалежний контроль якості українських доріг FIDIC і Cost. Здійснено масштабне оновлення українських автомобільних доріг, у 2016 році ми відремонтували максимальну протяжність доріг за 10 років, ліквідували 66% ямковості, майже 22 тисячі кілометрів розмітки нанесено, що на 2% більше від запланованого", - повідомив Омелян.

Крім того, він також зазначив, що в поточному році встановлено 60 тисяч дорожніх знаків, що становить 110% від запланованого обсягу, майже 7 тисяч одиниць техніки готові до роботи в зимовий період для забезпечення безперебійного руху автотранспортних засобів на дорогах.

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Як повідомляв УНІАН, станом на серпень Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") провело ямковий ремонт на 44 тисячі кілометрів доріг України, що склало 60% від усього обсягу.

Уряд у рамках виконання державного бюджету на 2017 рік, прийнятого Верховною Радою в ніч на 21 грудня, виділить на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни, понад 90% з яких потребує ремонту або реконструкції, фінансування обсягом понад 35 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.