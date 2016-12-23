Наглядову раду "Укрзалізниці" в процесі корпоратизації компанії буде змінено - Омелян

Нинішній склад наглядової ради Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" буде змінений з метою призначення нових професійних фахівців, які зможуть оперативно і якісно стверджувати необхідні управлінські рішення.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході виступу у Верховній Раді.

"Призначений новий керівник ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун, сформовано наглядову раду, яка буде змінений в процесі корпоратизації", - повідомив Омелян.

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Він також зазначив, що "Укрзалізниця" розробила стратегічний план оновлення рухомого складу компанії.

"Розпочато виготовлення 1 тисячі нових вагонів", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, ще наприкінці жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив швидко провести відбір і призначити новий професійний наглядова рада "Укрзалізниці", який буде складатися з незалежних спеціалістів, а не чиновників.

У липні Кабмін змінив склад наглядової ради "Укрзалізниці", зокрема, вивів із його складу Юрія Гвоздєва, Юрія Міськіва, Володимира Омеляна, Олега Паракуду, Дмитра Парфененка, Миколи Снітка і Юлію Ковалів. Замість них до складу наглядової ради компанії увійшли Ігор Білоус, Надія Казначеєва, Микола Карплюк, Євген Кравцов, Сергій Марченко, Дмитро Роменський та Олена Дяченко.