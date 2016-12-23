У Верховній Раді пропонують скасувати ряд обмежень на ввезення старих іномарок

Про це журналістам заявив голова політради УКРОП, нардеп Тарас Батенко.

«Прийняття законопроектів суттєво збільшить ринок уживаних автомобілів, і небагаті люди зможуть дозволити собі їздити на нормальних європейських авто», – заявив Тарас Батенко, зазначивши, що за нинішніх ставок акцизу громадяни не можуть собі дозволити розмитнення автомобілів.

Проект закону про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів» (реєстр. ном. 3252) передбачає продовження пільгового періоду на ввезення уживаних легкових машин за зниженими акцизним ставками до 31 грудня 2020 року. Документом також пропонується скасувати деякі обмеження щодо застосування пільгових ставок, зокрема тих, що стосуються ввозу тільки одного авто на рік і заборону її перепродажу протягом року. Застосування пільгового мита не повинно поширюватися на автомашини, які ввозяться з території країни-агресора.

Разом з тим, проект закону про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів» (реєстр. ном. 5561) передбачає скасування застосування екологічних вимог «Євро-5» при ввезенні старих транспортних засобів. Їх пропонується замінити обов'язковим проходженням технічного огляду під час першої реєстрації авто. Такі нововведення дозволять збільшити надходження в державний бюджет з 600 мільйонів до, як мінімум, 1,7 мільярдів гривень на рік.

В УКРОПі впевнені, що прийняття відповідних законів дозволить відразу відкрити ринок і забезпечити можливість прозоро заплатити податки на імпорт автомобілів за доступними ставками та без додаткових обмежень.

«Буде дуже добре, якщо будь-яка людина зможе оформити такий автомобіль на одному з іноземних Інтернет-сайтів і отримати його за згодою з продавцем на складі в Україні», – сказав народний депутат Віталій Купрій. За його словами, зараз в Україні не існує законодавчих обмежень по такій покупці, однак Державна фіскальна служба і митники чинять опір подібним угодам, лобіюючи інтереси автодилерів.

«Ми хочемо раз і назавжди викорінити цю проблему, щоб українці пересіли на нормальні автомобілі, щоб люди не збирали по 2-3 роки кошти на купівлю 10-річних вітчизняних авто», – додав, у свою чергу, представник ГО «Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто» Михайло Катрук.

Крім того, як зазначив Тарас Батенко, це дозволить легалізувати весь наявний автопарк з іноземною реєстрацією, уникнути корупційних явищ і пробок на кордонах.

Пакет законопроектів щодо цивілізованого ринку старих автомобілів у Верховній Раді зареєстрували народні депутати Тарас Батенко, Олександр Шевченко, Віктор Шевченко, Віталій Купрій, Олександр Дубінін, Валентин Дідич та Ірина Констанкевич. Документи були напрацьовані спільно з ГО «Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто» (Вимагаємо вільного ввезення авто – ГО «ЗАВТРА») і співтовариством RT #ВільніЛюдиМаютьАвто.