Телефонний зв'язок для юросіб подорожчає на 20%

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій "Укртелеком" з 1 січня 2017 року підвищує вартість тарифних планів на послуги фіксованого телефонного зв'язку для юридичних осіб, повідомив оператор в газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно з повідомленням, дане рішення ґрунтується на рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), від 8 листопада 2016 року про затвердження максимальних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.

Таким чином, згідно з даними на сайті "Укртелекому", з 1 січня 2017 року вартість тарифних планів на послуги фіксованого телефонного зв'язку для юридичних осіб збільшиться в межах 18,5%-22,9%

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У повідомленні також зазначається, що з 1 січня 2017 року оператор змінить вартість дзвінків на деякі міжнародні напрямки і вартість користування тарифними планами послуги "Інтернет від Укртелекому" для юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, НКРЗІ з 1 грудня 2016 року підвищила максимальні розміри тарифів на послуги фіксованого зв'язку для населення і бюджетних організацій на 10,6%, а з 1 січня 2017 року для бюджетних організацій ще на 21,2%.

Директор з корпоративних комунікацій оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" Михайло Шуранов повідомив, що в середньому зростання тарифів на послуги телефонії для населення складе 8%.

У 2015 році "Укртелеком" збільшив чистий прибуток у порівнянні з 2014 роком на 3,4% - до 445 мільйона гривень. Виручка компанії в минулому році зросла на 9% - до 6,773 мільярда гривень. При цьому обсяг капітальних інвестицій, спрямованих на розвиток телекомунікаційної інфраструктури компанії, в минулому році скоротився на 35,3% - до 234 мільйонів гривень.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу в інтернет (понад 1,6 мільйона користувачів).

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).