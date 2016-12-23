Швидкісний поїзд з Києва до Польщі вирушив у перший рейс: у Львові урочисто відкрили новий маршрут (фото)

У Львові сьогодні публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" урочисто відкрила новий залізничний маршрут фірмового швидкісного поїзда “Інтерсіті+” № 705/706 Київ-Львів-Перемишль (Польща).

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Як передає кореспондент УНІАН, з першого перону Львівського залізничного вокзалу перший рейс до Перемишля поїзд відправили голова ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун, голова комітету з питань транспорту ВР Ярослав Дубневич, губернатор Львівської області Олег Синютка, голова Львівської облради Олександр Ганущин, офіційна делегація Республіки Польща.

Як зазначив Балчун, запуск нового залізничного маршруту “показав, що реформи відбуваються не лише всередині залізниці, а нарешті новий поїзд поїде до Перемишля”.

У свою чергу, Дубневич відмітив, що запуск залізничного маршруту напередодні католицького різдва “знамення подія, яка дозволить католикам у переддень свята приїхати до своїх родин”.

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Як передає кореспондент УНІАН, з посиланням на інформацію, яку надав агентству т. в. о. начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Ярослав Краснопортко, на перший рейс поїзда зі Львова до Перемишля було продано 76 квитків. Всього в складі поїзда 565 пасажирських місць.

Прикордонний митний контроль буде здійснюватися українською стороною під час руху поїзда. Сьогодні тут задіяно 18 прикордонників, 5 митників, серед них 2 кінологи з собаками, натренованими на пошук наркотичних речовин та вибухових пристроїв.

Краснопортко зазначив, що кількість прикордонників буде змінюватися в залежності від кількості пасажирів кожного рейсу.

Як повідомляв УНІАН, публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" анонсувала запуск з 23 грудня швидкісного поїзда категорії "Інтерсіті+" № 705/706 за маршрутом Київ-Львів-Перемишль (Польща).

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах I класу становить орієнтовно 574 грн, II класу - 406 грн., зі Львова до Перемишля у вагонах I класу - 235 грн, II класу - 172 грн.

На даному маршруті буде задіяно електропоїзд виробництва південнокорейської Hyundai Rotem, який курсуватиме щоденно і долатиме відстань від столиці України до Перемишля за 7 годин і 40 хв, а у зворотному напрямку - за 7 годин і 7 хв.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 6:45 і прибуватиме до Перемишля о 13:25, а у зворотний бік поїзд відправлятиметься о 14:26 і прибуватиме до столиці о 22:33.

На шляху прямування поїзд буде робити зупинки на станціях Святошин, Коростень, Львів і Підзамче.