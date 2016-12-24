Кабмін має намір впровадити в Україні технології мобільної ідентифікації громадян – Гройсман

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході наради з представниками найбільших мобільних операторів нашої країни.

«Нам необхідно відкрити можливості для розвитку цього напрямку, забезпечити максимальну підтримку цього напряму (MobileID - УНІАН)... Будемо формувати пакет необхідних законодавчих ініціатив», - сказав він, додавши, що уряд зможе підготувати необхідний пакет законодавчих ініціатив упродовж кількох тижнів.

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Гройсман зазначив, що уряд підтримає і ті законопроекти у сфері MobileID, які вже подано до парламенту. За його словами, це дасть змогу операторам «почати реалізовувати питання мобільної ідентифікації».

На думку глави Кабміну, послуга MobileID дуже перспективна, оскільки сприятиме впровадженню в Україні електронних державних послуг і побудові цифрового суспільства. Гройсман повідомив, що за допомогою цієї технології громадяни зможуть отримати будь-яку державну послугу в режимі онлайн, не контактуючи з держустановами.

«Все повинно бути дистанційно. Практика, коли людина ходить за якимись довідками, має залишитися в минулому», - сказав прем'єр-міністр.

Директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку оператора «Київстар» Євген Кражан, присутній на зустрічі, повідомив, що в Україні вже запущено пілотний проект впровадження технології MobileID на базі електронних послуг Державного земельного кадастру.

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Як повідомляв УНІАН, впровадження безконтактних електронних послуг, перехід на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина є необхідною умовою для впровадження системи електронного уряду в Україні. У 2014 році Кабмін заявив про намір запустити електронний уряд в Україні до 2017 року. До того ж часу Кабмін планує прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії і повністю відмовитися від паперового документообігу.

Mobile ID – сервіс мобільного ідентифікації користувачів, який дає змогу абоненту використовувати свій мобільний телефон з встановленою в ньому SIM-картою для безпечної електронної ідентифікації. Mobile ID можна використовувати для доступу до захищених електронних документів, а також щоб ставити підпис на документах. Такий стандарт здатний поліпшити якість надання адміністративних та інших сервісів. В Україні вперше стандарт Mobile ID було реалізовано на порталі адміністративних послуг у Львові.