Нове віконце до Європи
23 грудня запрацював новий залізничний маршрут швидкісного потяга «Інтерсіті+» Київ-Львів-Перемишль. УНІАН приєднався до першої хвилі його пасажирів та випробував цей шлях до Європи.
Керівник відомства Войцех Бальчун, відправляючи потяг зі Львова, назвав це «важливим днем для України», який демонструє реформи на залізниці, голова парламентського комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич заявив, що «перший український «Інтерсіті» відкрив шлях до Європи», а губернатор області Олег Синютка висловив впевненість, що такі проекти перетворять Львівщину «у великий пасажирський і транспортний хаб».
Натомість, перші пасажири між собою жваво обговорювали не стільки перспективи швидкісного залізничного сполучення між двома державами, як наболілі для пересічних українців, які перетинають українсько-польський кордон, питання: «тарифи» і «час».
Перед запуском нового маршруту було заплановано, що дістатися пасажирським потягом з Києва до Перемишля можна буде заплативши за квиток від 406 гривень і витративши на дорогу біля 8 годин. Зі Львова – від 172 гривень за три години перебування у дорозі. Вартість квитка буде коливатись в залежності від курсу євро на момент придбання.
Альтернатива - поїхати автобусом: квиток зі столиці Галичини до Перемишля коштує від 218 до 280 гривень. Тривалість подорожі автобусом від трьох до чотирьох годин - плюс додатковий час у черзі на кордоні (від години до трьох). Найбільшими «щасливчиками» є подорожуючі власним авто. Тут і затрати на пальне чималі, і кількагодинне випробування на витривалість: на морозі чи в спеку «рекордсмени» можуть простояти навіть до дев‘яти годин.
Отож, з квитками ІІ класу вартістю 172 гривні сідаю в поїзд і вирушаю в дорогу, яка, за графіком, має тривати 2 години 08 хвилин до Перемишля, і, зворотно, лише 1 годину 51 хвилину.
Комфортабельні 9 вагонів обслуговують чотири стюарти. Вони – взірець привітності і кожен володіє якоюсь іноземною мовою, а також базовими знаннями польської. Старший стюарт Альона Козакова розповіла, що всі вони проходили спеціальний відбір і навчання для обслуговування рейсу міжнародного сполучення.
У вагонах тепло, пасажирів трьома мовами (українською, польською та англійською) через радіозв’язок інформують про зупинки та підготовку до проходження прикордонного і митного контролю.
На львівському вокзалі до вагонів заходять українські митники і прикордонники. Поїзд рушає і вже під час руху у пасажирів між станціями «Львів» і «Мостиська 2» перевіряють документи та багаж. Кінологи з двома російськими спанієлями Лікою та Рікою, натренованими на пошук вибухівки та наркотиків, «прогулюються» вагонами. Паспортний контроль, який відбувається під час руху поїзда, значно пришвидшує час перетину кордону. У моєму вагоні перевірка пасажирів зайняла не більше 15 хвилин. І все.
Цікавлюся у керівника Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ярослава Краснопортко, що очікує пасажира у разі, якщо виникнуть питання щодо його документів чи багажу. Відповідає, що «висаджуватимуть, у разі гострої необхідності, на станції «Мостиська 2».
Контроль пройшли, у всіх все гаразд. Милуюся краєвидами, адже обіцяного Wi-Fi на цьому відрізку шляху наразі немає. Дізнатися у стюартів, чому, так і не вдалося, - вони посилалися на якісь тимчасові технічні проблеми. З Києва до Львова Wi-Fi є, а вже зі Львова до Перемишля немає.
З‘ясувалася ще одна «приємність»: пасажири з Києва до Львова можуть придбати каву і «до кави» у кафе, яке знаходиться в третьому вагоні потягу. А коли поїзд рушає зі Львова. кафе зачиняється до кінцевої станції. Прямуючи з Перемишля до Львова перекусити також не вдасться, адже кафе відновить роботу після того, як поїзд рушить зі станції «Львів».
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Звідки така «дискримінація», дізнаюся від бармена кафе Дмитра Данілейка. Каже, що в ТОВ «Вог рітейл», яке забезпечує харчування в поїздах «Інтерсіті+», немає угоди між українською і польською сторонами, яка дозволяє здійснювати торгівлю. Це, за його словами, пов’язано з певними умовами розрахунків у гривні і валюті та сплатою податків. Поїзди міжнародного сполучення «Укрзалізниці», які обслуговуються підрозділами свого відомства, харчувати пасажирів можуть, а вони – ні. Навіть пляшку мінеральної води продати не мають права.
Поцікавилася, що там і почім в меню. Є з чого вибрати: від пива «Чернігівське» 25 грн за пляшку 0,5, до салатів і сандвічів за ціною 57 та 47 грн, відповідно. Кава «еспресо» 90 мл 22 грн, а плитка шоколаду «Корона» - 59 грн. Є також сніданки, перші страви, десерти. Але, як вже зрозуміло, цим всім можна насолоджуватися лише на відрізку шляху з Києва до Львова і зі Львова до Києва.
Випила в кафе води з кулера, яку люб‘язно запропонував бармен, і повернулася до свого вагона. Саме вчасно, адже голос з динаміка попередив, що слід підготуватися до проходження митно-прикордонного контролю. Ми вже в пункті пропуску «Медика» у Польщі. Тут стоянка 30 хв.
Польські митники і прикордонники також досить швидко зробили свою роботу, щоправда, на якийсь час «завис» пристрій, який зчитує відбитки пальців і одному з пасажирів довелося спілкуватися з прикордонником хвилин 20, доки пристрій «дав добро». Але незручностей це не викликало, адже перевірка проводилася під час руху поїзда. Після того, як службовий пес, який мав ошийник з написом «Straży Granicznej» (прикордонник) «проінспектував» пасажирів, всі знову зайнялися своїми справами.
Не зогледілися, як оголосили прибуття на кінцеву станцію. На пероні у Перемишлі перший рейс українського «Інтерсіті» зустрів Санта Клаус, який пригощав усіх цукерками.
Зустрічала перших пасажирів поїзда і польська делегація на чолі з головою Комісії інфраструктури Сейму Республіки Польща Богданом Жоньца, який запевнив, що Польща «має амбітні плани розбудови сполучення між Києвом і Польщею». При цьому він заявив, що вбачає значні перспективи туристичних потоків саме з Перемишля до Львова, з урахуванням, що поїздами «Інтерсіті» можна буде дістатися до Львова, не затрачаючи великі кошти та без багатогодинних черг у пунктах пропуску.
Український колега Богдана Жоньца, голова Комітету з питань транспорту Верховної Ради України Ярослав Дубневич, у свою чергу, запевнив польську сторону, що якщо буде популярність і попит, то буде розглядатися питання додати ще один “Інтерсіті+” з Києва до польського Перемишля, щоб «туризм був комфортним».
Минула година і поїзд вирушає у зворотну путь.
Цікавлюся у пасажирів, чому обрали маршрут «Інтерсіті». Подружжя Михайло та Марія Закопець - студенти, навчаються у Варшавському університеті музики імені Фредеріка Шопена. Кажуть, що влаштовує ціна – майже 14 злотих коштує квиток ІІ класу за поїздку «як білі люди». «Швидкісний поїзд за такою ціною - це дуже зручно. Не вимотуєшся у кількагодинних чергах, хочемо приїхати на Різдвяні свята додому, як білі люди!», - заявив Михайло, зазначивши, що влаштовує і графік, адже є можливість доїхати до Перемишля з Варшави чи Кракова і пересісти на «Інтерсіті».
96 пасажирів першого рейсу вирушають з Польщі до України. 95 квитків взяли до Львова, лише 1 квиток придбали до Києва. Щоправда, після прибуття у Львів «Інтерсіті» не поїхав порожнім – всі квитки зі Львова до Києва розкупили.
Львів, після теплого вагона, зустрів морозцем і звичною вокзальною метушнею. Подорож до сусідньої країни зайняла лише кілька годин, без втоми і негативних емоцій. Пригадалося, що у вересні. подорожуючи до польського Жешува автобусом приватного перевізника, довелося шість годин відстояти у черзі до кордону з Польщею і стільки ж - у зворотному напрямку.
Ситуація на західному кордоні України – давня проблема. Той, хто регулярно подорожує до Польщі, знає, про що йдеться. Подекуди черга з автомобілів, яка псує нерви українцям і шокує європейців – це лише півбіди. Справжня біда в тому, що страх перед перетином кордону створює непробивну стіну між країнами.
Пересічний поляк, німець, француз чи італієць десять разів подумають, чи треба стояти шість годин у черзі. Страшні історії про кордон Україна–ЄС давно гуляють світом, явно не сприяючи іміджу України. Мені здалося, що «Інтерсіті», який з‘єднав Київ і Перемишль, став першим кроком до вирішення цієї проблеми спільними зусиллями двох країн. Давайте спробуємо продовжити рухатися вперед, цивілізованим шляхом
Ксенія Нестеренко