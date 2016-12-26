Мінінфраструктури схвалило проект фінплану "Укрзалізниці" на 2017 рік

Міністерство інфраструктури України погодило проект фінансового плану акціонерної компанії "Укрзалізниця" на 2017 рік, незважаючи на те, що документ не відповідає критеріям розвитку компанії, повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на главу відомства Володимира Омеляна.

"Фінансовий план відверто слабкий. Він не відображає повною мірою весь спектр напрямків розвитку компанії в наступному році. Фінплан узгоджений в цілому, інакше робота компанії опинилася б на межі зупинки. Однак ми очікували іншого підходу", - цитує прес-служба Омеляна.

У повідомленні сказано, що міністр підкреслював необхідність розробки детального та системного фінансового плану ще з вересня поточного року.

У свою чергу, перший заступник міністра інфраструктури України Євген Кравцов зазначив, що збереглася радянська процедура складання "Укрзалізницею" фінплану, така, якою вона була 5, 10 і 15 років тому.

"Зберігся радянський підхід до планування: підрозділи "Укрзалізниці" подають плани, їх ріжуть, окремі пункти стверджують і включають в один єдиний фінплан компанії. Це не той підхід, якого ми очікували від нової команди, яка, в першу чергу, повинна ввести європейське бачення розвитку компанії, а не збирати фінплан, як пазли, з різних картинок. Це набір кроків, а сам шлях руху не визначений. З таким фінпланом "Укрзалізниця", в кращому випадку, буде стояти на місці", - цитує прес-служба Кравцова.

Кравцов також зазначив, що викликають багато запитань плани керівництва компанії із закупівлі нових вагонів та локомотивів, так як міністерство бачить у проекті фінплану відсутність системного бачення щодо закупівлі тепловозів замість електровозів.

Крім того, за словами Кравцова, міністерство не побачило системної і переконливій позиції щодо розподілу 12 мільярдів гривень капітальних інвестицій, спрямованих на розвиток компанії в 2017 році.

У прес-службі додали, що проект фінплану "Укрзалізниці", спрямований на узгодження у відповідні центральні органи виконавчої влади, після чого він буде внесений на розгляд Кабінету міністрів.

Читайте такожБалчун очікує, що "Укрзалізниця" вийде в плюс на 300 мільйонів

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що проект фінплану "Укрзалізниці" на 2017 рік не відповідає критеріям розвитку компанії і потребує доопрацювання.

Раніше голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун заявляв, що компанія очікує отримати за підсумками 2016 року 4,14 мільярда гривень чистого збитку, при цьому в березні поточного року Кабмін затвердив фінплан "Укрзалізниці" на 2016 рік з чистим прибутком у розмірі 96,8 мільйона гривень.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитками 16 мільярдів гривень, обумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют.

Однак, згідно зі зміненим фінплану, "Укрзалізниця" за підсумками 2016 року планує вийти в прибуток, яка повинна скласти близько 300 мільйонів гривень.