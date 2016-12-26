"Укрпошта" з 1 січня підвищує зарплату співробітникам робочих спеціальностей

Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" внесло зміни в Колективний договір, згідно з яким з 1 січня 2017 року доходи працівників виробничих спеціальностей підприємства зростуть в середньому на 20% і становитимуть не менше мінімальної заробітної плати, 3200 гривень, повідомила прес-служба "Укрпошти".

"У рамках реформування УДППЗ "Укрпошта"... а також з метою приведення тексту Колективного договору у відповідність з прийнятим законодавством про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, керівництвом "Укрпошти" були розроблені... зміни в Колективний договір Прийняті зміни будуть діяти протягом року у зв'язку з проходженням процедури корпоратизації підприємства", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до змін Колективного договору "Укрпошти", доходи зростуть у середньому на 20% у працівників виробничих спеціальностей, зокрема, у сортувальників, водіїв, листонош, відповідно відпрацьованому часу.

Також, за даними прес-служби, з 1 січня зміниться система преміювання в компанії. Так, якщо раніше рівень премії для кожного співробітника залежав виключно від рівня виконання плану доходів всієї компанії, то тепер нова система преміювання буде базуватися на чітких показників ефективності, і для кожного напрямку діяльності "Укрпошти" вони будуть визначатися окремо.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня прийняла за основу і в цілому розроблений Кабінетом міністрів закон, що дозволяє підвищити з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату вдвічі – до 3,2 тисячі гривень. Таке підвищення закладено у прийнятому Верховною Радою в ніч на 21 грудня в цілому проект державного бюджету на 2017 рік.

На початку липня 2015 року урядовий комітет з питань розвитку інфраструктури і екологічної політики підтримав рішення провести реорганізацію "Укрпошти".

15 квітня міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Мінінфраструктури розраховує завершити процес корпоратизації держпідприємства до кінця 2016 року.

З 1 липня вступив на посаду новий директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, призначений урядом на цю посаду в квітні за результатами кадрового конкурсу. За його словами, корпоратизація буде завершена до серпня 2017 року.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.

У 2015 році УДППЗ "Укрпошта" отримала 53 мільйона гривень прибутку – найкращий результат за останні 15 років. У 2014 році компанія отримала 4 мільйони гривень збитків.