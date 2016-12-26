Українське Дунайське пароплавство отримало ще 60 барж

Як повідомила прес-секретар компанії Альона Ходарченко на корпоративній сторінці УДП в мережі Facebook, багаторічний спір завершився 13 грудня у Відні.

Зокрема, у 1989 році "Совкомфлот" уклав контракт з австрійським банком BAWAG leasing GmbH на будівництво барж-секцій типу "Європа-ІІБ". При розвалі СРСР нинішнє Українське Дунайське пароплавство стало правонаступником зобов'язань "Совкомфлоту".

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Згідно з договором, було внесено аванс у розмірі 15% від вартості барж, решту суми з відсотками пароплавство повинно було погашати за графіком. Проте в повідомленні наголошується, що за більш як 25-річний період графік часто зривався, потім платежі зовсім припинилися у зв'язку з фінансовими проблемами підприємства через ембарго ООН проти Югославії, військовими діями в цій державі і руйнуванням мостів на Дунаї.

У повідомленні наголошується, що станом на грудень 2014 року залишок самого боргу за будівництво барж становив понад 7 млн євро і близько 2 млн євро - за відсотками.

"В результаті тривалих переговорів Українському Дунайському пароплавству в 2015 році вдалося досягти домовленості з BAWAG leasing GmbH і Австрійським контрольним банком (Оsterreichische Kontrollbank AG, OeKB), який виступив гарантом уряду Австрії, про зниження заборгованості на 90% – до 1,5 млн євро, за умови її погашення за узгодженим графіком до 30 листопада 2016 року", - повідомила компанія.

За даними прес-служби, 24 листопада цього року УДП повністю погасило борг, і 13 грудня у Відні було нотаріально оформлено передачу 60 барж у власність Українського Дунайського пароплавства.

У повідомленні компанії наголошується, що погашення цього кредиту відкриває для національного перевізника можливості нових експортних ліній за підтримки Австрії.

«Доказ надійності Українського Дунайського пароплавства є знаковим у співпраці з банками Австрії, і ми щасливі, що закриттям 27-річного кредиту нам вдалося прокласти шлях для майбутнього експортного фінансування між нашими країнами», - наводяться в повідомленні слова голови правління УДП Дмитра Баринова.

Як повідомляв УНІАН, Національний перевізник вантажів і пасажирів у Дунайському басейні Українське Дунайське пароплавство (УДП, м. Ізмаїл, Одеська обл.) у січні-вересні 2016 року скоротило чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 44,4% - до 19,67 млн грн з 35,39 млн. грн.

За підсумками 2015 року УДП збільшило прибуток порівняно з 2014 роком у 2,7 разу - до 22,93 млн. грн.

Українське Дунайське пароплавство - національний перевізник вантажів і пасажирів у Дунайському басейні і одне з найбільших транспортних підприємств у Європі. Компанія здійснює близько 25% транспортних перевезень по Дунаю. Флот компанії налічує кілька сотень самохідних і несамохідних річкових суден, а також морські судна дедвейтом 3-5 тис. тонн: шість суховантажів, один нафтоналивний танкер.

Баржі-секції типу "Європа-ІІБ" УДП-1601-1630, УДП 1900-1930 побудовані на судноверфі в Лінці (Австрія) і призначені для перевезення генеральних і навалювальних вантажів. Довжина барж 76,5 м, ширина – 11 м, осадка – 2,7 м, вантажопідйомність – 1717 тонн.