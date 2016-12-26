"Будівництво століття": окупанти визнали, що зв'язати тунелем Крим і Росію не виходить

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Цей проект розглядався не як альтернатива Керченського мосту, а як додатковий проект. Ми дали цьому проекту позитивну громадську експертизу. Поки цей проект проходить період узгодження і проектування, але поки що це мрія», - сказав Іоффе.

Він нагадав, що раніше Євразійська ділова рада запропонувала побудувати одночасно з мостом через Керченську протоку тунель, будівництво якого планувалося вести за рахунок приватних інвестицій, а проїзд по ньому пропонувалося зробити платним.

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В середині грудня "Росжелдор" оголосив повторний конкурс на розробку документації і будівництво. Термін подачі заявок починався 12 грудня і завершувався в минулу п'ятницю, але заявок так і не надійшло. У Мінтрансі РФ повідомили, що терміни робіт з будівництва підходів залишаються незмінними, фінансування заплановано з 2017 року.

Основною проблемою є низька вартість контракту. Глава "Infoline-Аналітики" Михайло Бурмістров згоден, що ціна не забезпечує високої маржинальність, проект "надзвичайно відповідальний і складний через високу сейсмічну активність, а виконавець з високою ймовірністю підпаде під санкції". На його думку, якщо підрядника виберуть в першому кварталі 2017 року, то збереження термінів можливо. Але якщо конкурс знову не відбудуться, будуть потрібні "адміністративні рішення", щоб не допустити зриву запуску залізничного сполучення.

Раніше УНІАН повідомляв, що будівництво залізничних підходів до Керченської мосту з боку окупованого Криму до сих пір не почалося, тому що в федеральної цільовій програми (ФЦП) розвитку анексованого Криму і Севастополя до 2020 року не вказано держзамовника на цей вид робіт. На початку червня будівництво Керченського мосту в окупований Крим припинили фінансувати, останній раз гроші російському підряднику, компанії "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга, перераховували в грудні минулого року. Також зазначалося, що "Стройгазмонтаж" російського мільярдера Аркадія Ротенберга не може будувати міст через Керченську протоку запланованими темпами і інвестувати в закупівлю дорогого будівельного обладнання через затримку оплати виконаних робіт.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2014 року Путін на засіданні президії Держради з питань вдосконалення мережі автодоріг заявив, що до кінця 2018 року Росії необхідно реалізувати «ще один складний мостовий перехід - перехід через Керченську протоку». 5 вересня 2014 року міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що Росія планує побудувати міст до окупованого Крим через Керченську протоку до 16 грудня 2018 року.

Екологи заявляють, що Росія перетворює окупований Керченський півострів в зону техногенного лиха.