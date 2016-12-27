На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 1300 автомобілів

Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у Facebook.

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Зокрема, в пропускному пункті "Рава-Руська" у чергах перебуває 300 одиниць транспорту, "Краковець" – 350 автомобілів, "Шегині" – 250, "Смільниця" – 200.

В пропускному пункті "Угринів" у чергах скупчилося 100 автомобілів, "Ягодин-авто" – 40, "Устилуг" – 45, "Грушів" – 60.

На кордоні зі Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою черг немає.