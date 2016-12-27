На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад 1300 автомобілів
10:06, 27 грудня 2016Транспорт/Звя'зок
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Станом на 08:00 27 грудня в чергах на кордоні з Польщею стояли 1345 автомобілів.
На кордоні з Польщею знову черги / Фото УНІАН
Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у Facebook.
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Зокрема, в пропускному пункті "Рава-Руська" у чергах перебуває 300 одиниць транспорту, "Краковець" – 350 автомобілів, "Шегині" – 250, "Смільниця" – 200.
В пропускному пункті "Угринів" у чергах скупчилося 100 автомобілів, "Ягодин-авто" – 40, "Устилуг" – 45, "Грушів" – 60.
На кордоні зі Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою черг немає.
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