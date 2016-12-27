"Укрзалізниця" призначила ще 7 додаткових поїздів на новорічні свята

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних та різдвяних свят, крім раніше призначених 29 додаткових поїздів, призначила ще сім, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, з 23 грудня 2016 року по 11 січня 2017 року по Україні курсуватимуть такі додаткові поїзди: № 191/192 Київ - Львів, № 243/244 Київ - Львів, № 252 Львів - Київ, № 197/198 Київ - Ковель, № 207 Київ - Ужгород, № 239 Київ - Ужгород, № 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, № 219/220 Київ - Чернівці, № 217/218 Київ - Ворохта, № 151/152 Київ - Хмельницький, № 202 Хмельницький - Київ, № 274 Кам'янець-Подільський - Київ, № 182/504 Київ - Новоолексіївка, № 796/795 Київ - Суми, № 162/298 Миколаїв - Київ, № 206/205 Миколаїв - Київ, № 223/224 Київ - Одеса, № 175/176 Київ - Кривий Ріг, № 180/179 Київ - Дніпро, № 184 Київ - Маріуполь, № 228 Одеса - Львів, № 242/241 Одеса - Ужгород, № 270/269 Одеса - Харків.

Крім того, компанія призначила на зимові свята додаткові поїзди № 231 Дніпро - Івано-Франківськ, № 212 Запоріжжя - Дніпро - Львів, № 275/276 Дніпро - Львів, № 278 Кривий Ріг - Дніпро - Львів, № 279/280 Дніпро - Львів, № 235 Харків - Ужгород, № 63/64 Харків - Львів, № 151/152 Львів - Івано-Франківськ, № 173 Львів - Ужгород, № 248/258 Львів - Одеса, № 728/727 Київ - Харків, № 751/752 Київ - Львів, № 258/248 Одеса - Львів.

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"Загалом на зимові свята до послуг пасажирів призначено 36 додаткових поїздів у різних напрямках на 228 рейсів - це більше 300 тисяч місць в поїздах", - відзначили в прес-службі.

Продаж квитків на ці поїзди відкрито на офіційному онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з продажу і бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах. Точний графік дат і часу відправлення та прибуття поїздів можна подивитися на вищезгаданому онлайн-сервісі компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила на зимові свята 29 додаткових поїздів і збільшила періодичність курсування 8 цілорічних поїздів.