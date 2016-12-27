На Донеччині відновили зруйнований бойовиками міст (фоторепортаж)

"Міст через річку Суха Плотва підірвали російські бойовики, утікаючи до Горлівки перед наступом української армії. Вибухівкою було знищено опори та прогін. Ми почали відбудовувати міст 13 вересня 2016. Будівельники повністю демонтували попередню конструкцію і збудували на її місці нову", - написав на своїй сторінці у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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За його словами, новий міст на 4 метри довший і його вантажопідйомність збільшилася з 80 до 100 тон. На відбудову моста було виділено 12,4 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку та 1,3 млн грн з обласного бюджету.

"Зараз завершується відбудова ще двох знищених агресивним «рускім міром» мостів – у Семенівці, біля Слов’янська, та 300-метровий міст через Сіверський Донець у селі Закітному. До Нового року і їх здамо в експлуатацію. На Донеччині залишається ще 7 підірваних бойовиками у 2014 році мостів, але усі вони знаходяться в сірій зоні і, поки що, ми не можемо почати їх відбудову", - додав Жебрівський.

Голова Донецької ВЦА також додав, що наступного року планують капітально ремонтувати на Донеччині 47 мостів, "до яких років 20 не заглядали ремонтники".