Київ паралізували 7-бальні затори

У вівторок вдень центральні райони столиці паралізували семибальні затори. Найбільш напружена ситуація, традиційно, в центрі. Про це свідчать дані сервісу Яндекс.Пробки.

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Станом на 15:20 рух ускладнено в районі метро "Університет", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Театральна", "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська". Затори утворилися на Хрещатику, вулиці Басейній, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги. Особливо повільно тягнуться машини на бульварі Лесі Українки та Великій Васильківській.

Рух ускладнено на Печерську та Подолі (в районі метро "Контрактова площа", "Поштова площа", на Глибочицькій і Нижньому Валу).

У напрямку Лівого берега затор утворився на Південному мосту і Набережному шосе. Також затор є біля метро Бориспільська і на перехресті проспекту Соборності та Харківського шосе.