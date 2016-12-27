Остаточне рішення: Мінінфраструктури схвалило підвищення вантажних залізничних тарифів

Тарифний комітет Міністерства інфраструктури України погодив запропоноване в проекті фінансового плану публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом в 2017 року на 25%.

Про це повідомив на прес-конференції голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

"Тарифний комітет міністерства затвердив нашу позицію щодо підвищення тарифів на наступний рік", - сказав він, не уточнивши при цьому, який відсоток підвищення в кінцевому підсумку погоджений Міністерством інфраструктури.

Пізніше Балчун повідомив журналістам, що Міністерство інфраструктури ще не схвалило плани "Укрзалізниці" щодо підвищення тарифів на проїзд у пасажирських поїздах.

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Як повідомляв УНІАН, Мінінфраструктури погодило проект фінансового плану акціонерної компанії "Укрзалізниця" на 2017 рік, незважаючи на те, що документ не відповідає критеріям розвитку компанії.

Раніше в коментарі УНІАН директор департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури Олександр Федоренко повідомив про те, що в проекті фінплану "Укрзалізниці" на 2017 рік, який найближчим часом буде відправлений на погодження до Мінфіну і Мінекономрозвитку, закладено підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення на 25%, на проїзд в пасажирських поїздах – на 35%.