"Укравтодор" планує збільшити ремонт доріг більш ніж вдвічі

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує у 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автошляхах країни в порівнянні з 2016 роком в 2,2 рази – до 2,2 тисячі кілометрів завдяки збільшенню бюджетного фінансування дорожнього господарства у наступному році до 35 мільярдів гривень.

Такі дані представлені в презентації, оприлюдненій в ході підсумкової прес-конференції Міністерства інфраструктури України.

Читайте такожГройсман закликав дорожні служби підготуватися до масштабного будівництва доріг

Як зазначив після презентації голова "Укравтодору" Славомір Новак, наступного року компанія планує провести технічний аудит стану доріг, запровадити ефективну систему вагового контролю вантажівок на дорогах, а також посилити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

Як повідомляв УНІАН, уряд у рамках виконання державного бюджету на 2017 рік, прийнятого Верховною Радою в ніч на 21 грудня, виділить на ремонт та реконструкцію автомобільних доріг країни фінансування обсягом понад 35 мільярдів гривень.