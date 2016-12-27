Ввезення іноземних авто в Україну: журналісти розповіли про труднощі після розмитнення (відео)

Про це йдеться в сюжеті програми «ДжеДАІ» на телеканалі «2+2».

Журналісти з’ясували, чи далеко можна заїхати на такому розмитненому автомобілі.

Екологічний стандарт Євро-5 діє в Україні вже рік, і це означає, що останні 12 місяців не можна завозити авто, вироблене раніше 2010 року. Після проходження перевірки на відповідність стандартам, машину можна використовувати в межах нашої країни.

Однак депутати зареєстрували в Раді новий законопроект, який пропонує замінити дві перевірки однією – тільки в сервісних центрах (ДАІ).

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«Митниця пропускає автомобіль, чи він там Євро-5 чи він там взагалі нульовий. Мене ж іноземець може ошукати і написати там інший клас. З мене митниця бере повністю гроші всі. Давайте хоч гроші не брати…Пропускає автомобіль, я їду в ДАІ, в сервісний центр, і мені автомобіль не реєструють», – описує ситуацію, яка може трапитись після розмитнення, директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Після цього людина має десять діб, щоб покинути територію України, при цьому гроші на митниці ніхто не повертає, йдеться в сюжеті.

Єдиний варіант – переобладнати авто під Євро-5 в Україні і вже після цього поставити на облік. Але такий апгрейд буде коштувати 2-3 тисячі доларів щонайменше.

Тож єдиний можливий плюс законопроекту – зменшення черг для ввезення авто з Європи, однак їх за рік на кордонах не побачили, резюмують журналісти.