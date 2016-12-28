В Україні дозволили вводити спецмита на автомобілі з ЄС

Кабінет міністрів України затвердив розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України порядок застосування спеціальних мит на імпорт європейських автомобілів для випадків, коли такий імпорт загрожує розвитку вітчизняного автопрому.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду без обговорення та згідно з регламентом роботи уряду, що дозволяє приймати постанови і розпорядження пакетом.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало на розгляд Кабінету міністрів України порядок тимчасового збільшення до 10% ввізного мита на легкові автомобілі з Європейського Союзу. Як зазначалося в пояснювальних документах Мінекономрозвитку, механізм жодним чином не може призвести до блокування імпорту легкових автомобілів з ЄС.

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Спеціальні заходи можуть бути застосовані в разі, якщо сукупний обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з ЄС протягом року досягає 45 тисяч одиниць, а його питома вага у споживанні на внутрішньому ринку становить більше 20%.

Крім цього, спеціальні заходи можуть бути введені, якщо сукупний обсяг імпорту легкових автомобілів походженням з ЄС в Україну протягом останніх 12 місяців перевищить граничний обсяг всіх первинних реєстрацій легкових автомобілів в Україні за цей період і при цьому наноситься значної шкоди національній промисловості, що виробляє подібний товар.

За даними міністерства, обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів з країн ЄС склав у 2015 році 38,9 тисячі штук, а за 9 місяців 2016 - 30,6 тисячі штук.

Таким чином, якщо у вересні 2017 року, наприклад, кількість імпортованих в Україну легкових автомобілів досягне 45 тисяч одиниць і при цьому будуть дотримані інші вимоги, після консультацій з ЄС Україна буде мати можливість підняти ставку ввізного мита до 10% виключно на період до кінця 2017 року.