"Укрзалізниці" виділять 16 мільярдів на оновлення рухомого складу

Кабінет міністрів України схвалив виділення публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" 16 мільярдів гривень до 2017 року на програму капітальних інвестицій, що передбачає, зокрема, модернізацію рухомого складу, а також оновлення основних фондів компанії.

Відповідне рішення прийнято в ході сьогоднішнього засідання уряду.

"Проектом акта пропонується прийняти рішення, яке дозволить "Укрзалізниці" здійснювати витрати на першочергові напрямки плану капітальних інвестицій у 2017 році розміром 16 мільярдів гривень", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, представляючи вищезгаданий документ.

Як підкреслив міністр, прийняття цього документа дозволить "Укрзалізниці" приступити до оновлення основних фондів для забезпечення належного рівня безпеки перевезень та безперебійної роботи компанії.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Мінінфраструктури погодило проект фінансового плану акціонерної компанії "Укрзалізниця" на 2017 рік, незважаючи на те, що документ не відповідає критеріям розвитку компанії.

У попередньому варіанті проекту фінплану компанії на наступний рік були передбачені капітальні інвестиції в розмірі понад 27,4 мільярда гривень, з них майже 16 мільярдів гривень - на оновлення рухомого складу.

При цьому понад 27 мільярдів гривень капінвестицій планувалося сформувати з 18,1 мільярда гривень власних коштів "Укрзалізниці", 8,9 мільярда гривень залучених кредитів міжнародних фінансових організацій та 103 мільйони гривень з інших джерел.