Якість дорожніх робіт будуть контролювати незалежні інженери - Кабмін

Кабінет міністрів України дозволив залучати інженерів-консультантів для проведення незалежного контролю якості робіт з будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг країни.

Відповідне рішення прийнято в ході сьогоднішнього засідання уряду.

Представляючи відповідний проект постанови, міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що документ розроблений з метою необхідності адаптації контролю якості виконання робіт на українських дорогах до європейських норм.

"Проаналізувавши ситуацію і досвід ЄС, ми прийшли до висновку, що висока якість дорожніх робіт досягається шляхом залучення незалежного юридичної особи - інженера-консультанта, який має сертифікат FIDIC (міжнародна система перевірки якості доріг – УНІАН) для здійснення технічного огляду ходу виконання таких робіт", - повідомив Омелян.

Він додав, що в обов'язки незалежного інженера-консультанта будуть, зокрема, входити проведення контролю якості і обсягу виконаних робіт; контроль витрат матеріалів, виробів і конструкцій, які будуть використовуватися в ході дорожніх робіт; контроль за усуненням дефектів при виконанні робіт і інші обов'язки.

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Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Міністерство інфраструктури України Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") підписали меморандум про співпрацю з Асоціацією інженерів-консультантів України, що передбачає запровадження в країні міжнародної системи перевірки якості будівництва і ремонту доріг FIDIC.

У серпні Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури планує запровадити перевірку якості будівництва і ремонту доріг за міжнародними стандартами системи FIDIC до кінця цього року.

У 2017 році український уряд планує реалізувати програму масштабної реконструкції доріг. Так, уряд у рамках виконання державного бюджету на 2017 рік, прийнятого Верховною Радою в ніч на 21 грудня, виділить на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни, понад 90% з яких потребує ремонту або реконструкції, фінансування в обсязі понад 35 мільярдів гривень.

У держбюджеті на поточний рік на розвиток дорожнього господарства передбачено близько 19 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.