В Україні розпочинається впровадження європейських правил транзиту товарів

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Уряду за поданням Міністра фінансів Олександра Данилюка, як повідомляє офіційний сайт Мінфіну України.

Ухвалений проект Закону передбачає внесення змін до Митного кодексу щодо приведення транзитних процедур у відповідність до європейських стандартів, а саме – Конвенції про єдиний режим транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Зокрема, планується використання в Україні окремих типів митних декларацій, аналогічних тим, що використовуються у ЄС для процедури спільного транзиту при торгівлі між договірними сторонами Конвенцій.

Також передбачається здійснення в Україні митних формальностей з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заснованих на європейських технологіях і які функціонують на міжнародному рівні.

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Ухвалення законопроекту дасть Україні можливість використання спільної транзитної процедури Європейського економічного співтовариства та Європейської асоціації вільної торгівлі.

Запровадження європейських правил транзиту товарів є також одним із зобов’язань України згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

Прийняття законопроекту дозволить Україні розпочати процес впровадження в Україні європейських правил транзиту товарів, який має завершитись офіційним запрошенням про приєднання до зазначених Конвенцій.

Згідно із повідомленням Мінфіну, участь України у єдиному режимі транзиту матиме низку переваг:

- Гарантії, видані українськими банками, будуть дійсні на території усіх Договірних сторін Конвенцій;

- Відсутність необхідності декларування експортних товарів на кордоні ЄС (це буде здійснюватися в Україні, при експортному відправленні).

- Вирішується питання обміну інформацією про товари, що переміщуються через спільний кордон України та країн-членів ЄС.

- Застосовання європейських транзитних правил дасть можливість підприємствам використовувати єдину митну декларацію та єдину гарантію для переміщення товарів від свого складу до складу контрагента. Як наслідок, відбудеться суттєве прискорення та здешевлення руху товарів, від якого «виграють» всі учасники ланцюга постачання – експортери, перевізники, імпортери.

- Українська митниця, в свою чергу, також зменшить кількість митних формальностей, необхідних для контролю за транзитними переміщеннями, та отримуватиме від митниць інших країн попередню інформацію про вантажі ще до перетину ними українського кордону.