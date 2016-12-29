Мінінфраструктури схвалило проект фінплану "Укрпошти" на 2017 рік

Міністерство інфраструктури України погодило проект фінансового плану Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" на 2017 рік.

Як повідомили в прес-службі "Укрпошти", затверджений міністерством фінплан передбачає збільшення загальних доходів компанії порівняно з 2016 року на 20,3% - до 5,54 мільярда гривень, зростання загальних витрат - на 20,9%, до понад 5,5 мільярда гривень, збільшення витрат на 806 мільйонів гривень на оплату праці у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати вдвічі з 1 січня 2017 року до 3 200 гривень, фінансування частини інвестиційних потреб компанії, у тому числі ремонти або матеріальне переоснащення відділень, зростання капітальних інвестицій підприємства порівняно з 2016 роком в 2,4 рази - до 500 мільйонів гривень з 206 мільйонів гривень.

"Зростання доходів буде відбуватися за рахунок підвищення доходів по таких позиціях, як торгівля, платежі, всі види поштових відправлень, пенсії і перекази", - наголошується в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що нещодавно "Укрпошта" затвердила зміни в колективний договір, які передбачають підвищення виплат працівникам виробничих спеціальностей (включаючи персонал відділень поштового зв'язку, сортувальників, водіїв, листонош) в середньому на 20%, згідно з відпрацьованим часом. Таким чином, середнє зростання заробітної плати по підприємству в наступному році складе 28,4%.

"У розробленому і затвердженому фінансовому плані ми змогли збалансувати значне зростання фінансових потреб компанії за рахунок пошуку ресурсів для підвищення ефективності і швидкого зростання підприємства. Важлива складова плану - можливість профінансувати закладені капітальні витрати в розмірі 500 мільйонів гривень. Це повинно створити мультиплікаційний ефект на розвиток компанії в наступні роки, допомогти повернути "Укрпошті" втрачену частку ринку і підвищити якість сервісів", - цитує прес-служба генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

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Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор підприємства Ігор Смілянський повідомив, що корпоратизація держпідприємства буде завершена в першому кварталі 2017 року.

"Укрпошта" в третьому кварталі 2016 року отримала 11,8 мільйона гривень чистого збитку проти 14 мільйонів гривень чистого прибутку за аналогічний період 2015 року. В той же час підприємство збільшило дохід за всіма показниками операційної діяльності на 7,7% - до 1,09 мільярда гривень.

"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.