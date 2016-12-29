Польща хоче скасувати пішохідний перетин кордону з Україною в Угринові - ЗМІ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польський портал Port Europa, що надав офіційну відповідь Люблінського воєводства на запит порталу.

В Любліні зазначили, що пункт перепуску через кордон для пішоходів функціонував у режимі експерименту від 1 липня 2015 року на базі інфраструктури автомобільного пункту. Після першого 6-місячного періоду робота пункту двічі продовжувалася ще на півроку. За 16 місяців ним скористалися майже 230 тисяч подорожуючих, 85% з яких склали громадяни України.

Черговий період роботи пункту спливає 31 грудня 2016 року. Водночас наприкінці поточного року польська служби охорони кордону звернулася до українських колег з проханням не ініціювати продовження експерименту та повернутися до виключно автомобільного пункту.

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"Тимчасовий характер прикордонної інфраструктури за значного навантаження пішохідним рухом не гарантує безпеку подорожуючих, суттєво підриває захист кордону від нелегального перетину та дезорганізує дорожній рух у пункті перетину", - йдеться у поясненні.

У Люблінському воєводстві вважають, що "переважна більшість тих, хто перетинав кордон, не були справді пішими або велосипедистами, а "використовували пішохідний перетин для пришвидшення проходження кордону – "виходили з одного автомобіля на українському боці та сідали в інший на польському".

В Люблінському воєводстві підтримали ідею відкриття обладнаних постійних пунктів пішого перетину кордону, але зазначили, що таке обладнання потребує фінансових вкладень та значного часу на проведення робіт, від 1,5 року.