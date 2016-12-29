"Укргазбанк" надасть "Укрзалізниці" кредит на 4 мільярди

Державна акціонерна компанія "Укрзалізниця" і державний "Укргазбанк" 27 грудня підписали договір, що передбачає надання компанії кредиту в розмірі 4 мільярди гривень строком на 5 років, повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

"Цей кредит - перше залучення позикових коштів з моменту створення товариства. У рамках укладеного договору "Укрзалізниця" і "Укргазбанк" остаточно врегулюють питання про реструктуризацію простроченого фінансового боргу, попередньо створеного залізницями України, правонаступником яких є товариство, перед банком на суму близько 520 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що реалізація домовленостей керівництва "Укрзалізниці" і банку про надання фінансування стала можлива насамперед після прийняття в кінці серпня урядом постанови про деякі питання узгодження умов внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надання гарантій і поручительств "Укрзалізницею", яке спростило механізм узгодження держорганами залучення "Укрзалізницею" запозичень.

"Компанія ініціювала пролонгацію дії постанови на 2017-й і її позитивний ефект планується поширити на наступний рік", - відзначили в прес-службі.

У повідомленні підкреслюється, що залучення кредиту від "Укргазбанку" є одним з етапів реалізації програми реструктуризації місцевого боргу "Укрзалізниці", яку члени правління компанії презентували 22 листопада 2016 року в Лондоні під час зустрічі з утримувачами євробондів компанії.

"Запозичення структуроване у вигляді відновлюваної кредитної лінії в національній валюті України, що, на відміну від строкових валютних кредитів, які зараз становлять більшість кредитного портфеля компанії, дозволить зменшити витрати на обслуговування такого запозичення, знизити валютні ризики і забезпечить більш ефективне використання залишку коштів на рахунку", - підкреслюється в прес-релізі.

У прес-службі додали, що зараз "Укрзалізниця" продовжує роботу щодо поліпшення структури кредитного портфеля, передусім у співпраці з державними банками України.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила про збільшення залишку грошових коштів на поточних рахунках до 7,5 мільярда гривень на 20 грудня з 3,2 мільярда гривень на початок поточного року.

Станом на початок 2016 року кредитний портфель компанії, 85% якого номіновано в іноземній валюті, становив 46,9 мільярда гривень, що на 11,5% менше показника за станом на кінець року – на 20 грудня її розмір скоротився до 41,5 мільярда гривень.

20 грудня Верховна Рада України прийняла закон про введення мораторію на примусове стягнення понад 4 мільярдів гривень коштів з рахунків публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" за борги її регіональної філії "Донецька залізниця", майно якого знаходиться на території проведення антитерористичної операції на сході країни.

Довідка УНІАН. "Укргазбанк" (Київ р.) працює на ринку України з 1993 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів в капіталі "Укргазбанку" становить 95%. У 2015 році банк отримав майже 260 мільйонів гривень прибутку.