Українські вагонобудівники поставили залізницям 650 нових вантажних вагонів

Українські вагонобудівні підприємства, відповідно до укладених з публічної акціонерної компанією "Укрзалізниця" контрактами, в 2016 році поставили залізницям 650 нових вантажних піввагонів, тоді як в цілому парк вантажних вагонів планується поповнити понад 1 тисячу одиниць.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ, Кременчук, Полтавська обл.), єдине в СНД підприємство, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних виготовив 350 піввагонів, великий виробник вантажних вагонів "Дніпровагонмаш" (р. Дніпродзержинськ) - 250 одиниць та Попаснянський вагоноремонтний завод (Луганська обл.) - 50 піввагонів.

Крім того, філія "Укрзалізниці" Стрийський вагоноремонтний завод виготовив 70 піввагонів.

У прес-службі додали, що днями дві філії компанії - Дарницький і Панютинський вагоноремонтні заводи здадуть в експлуатацію останні 56 вантажних вагонів. В цілому до кінця року загальна кількість піввагонів від Панютінського вагоноремонтного заводу складе 200 одиниць, а від Дарницького вагоноремонтного заводу - 100.

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Як повідомляв УНІАН, у 2016 році "Укрзалізниця" вперше за останні кілька років замовила у вітчизняних виробників 650 вантажних вагонів, ще 370 будують власні філії компанії.

Крім того, вперше за останні шість років "Укрзалізниця" замовила у вітчизняного Крюківського вагонобудівного заводу 21 пасажирський вагон, 9 з яких будуть поставлені до кінця поточного року.

У планах "Укрзалізниці" до 2021 року закупити і відремонтувати майже 100 тисяч одиниць рухомого складу за 108 мільярдів гривень. Тільки в наступному році компанія має намір закупити майже 6 тисяч піввагонів за рахунок власних коштів і кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), а також виготовити на власних заводах-філіях ще три тисячі таких вагонів.