В Україні можуть ввести субсидії на покупку електрокарів

В рамках круглого столу, присвяченого перспективам розвитку електротранспорту в Україні, голова Мінінфраструктури розповів про стимулювання покупки електромобілів, повідомляє Автоцентр.

"До 2020 року в загальному обсязі продажів відомство має намір підвищити частку електричних машин до 15%. Для цього передбачається прибрати ПДВ та акцизний збір на електромобілі, а також збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації екологічно чистих автомобілів", - йдеться в повідомленні.

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Все це, за розрахунками міністерства, зменшить вартість електричних авто в Україні на 21,6%. Крім цього, покупку авто з нульовими викидами планують стимулювати доплатою. Якщо так станеться, українці зможуть компенсувати частину витрат на придбання автомобіля, який працює на електриці . Правда, про які суми йде мова, не повідомляється. Терміни теж невідомі.

На 2017 рік міністр Володимир Омелян спрогнозував прихід трьох іменитих автовиробників.

Загальний список потенційних інвесторів включає такі автомобільні бренди: Toyota, Volkswagen, PSA Peuageot-Citroen, GM, Hyundai, Honda, Suzuki, Nissan і Fiat. А ще у Мінінфраструктури заявили, що в Україні цілком можна налагодити випуск електромобілів.