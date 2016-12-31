На Донбасі Порошенко відкрив два відбудованих мости, які зруйнували бойовики
19:25, 31 грудня 2016Транспорт/Звя'зок
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Президент України Петро Порошенко під час телемосту на Донеччині відкрив два відбудованих мости на Донбасі через дві річки Сіверський Донець та Казенний Торець.
Порошенко відкрив реконструйовані мости / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні в Маріуполі.
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«Переходимо до урочистої процедури відкриття. Прошу почати процедуру відкриття обох мостів. З Богом та Слава Україні!», - заявив Порошенко.
Порошенко відкрив реконструйовані мости / УНІАН
«Простим і зрозумілим проявом відновлення країни є відкриття двох відбудованих мостів через дві річки Донбасу - Сіверський Донець та Казенний Торець. Третій, телевізійний міст, дозволить нам зараз приєднатися до цієї урочистої церемонії. Ця подія – добрий знак для всієї України, і для регіону – особливо», - підкреслив президент.
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