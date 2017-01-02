МЗС попереджає про можливі проблеми із вильотом з ОАЕ у найближчі дні

Департамент консульської служби МЗС попереджає українців про можливі затримки рейсів із Об’єднаних Арабських Еміратів у найближчі дні.

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«За інформацією Національного центру метеорології та сейсмології ОАЕ, існує висока вірогідність продовження протягом найближчих днів складних погодних умов. У цьому зв’язку попереджаємо громадян України, які планують свої подорожі, про можливість подальшого скасування/затримки рейсів в ОАЕ, а також значний термін очікування наступних рейсів», - повідомила прес-служба відомства у Facebook.

Консульство України в Дубаї та Посольство України в ОАЕ продовжують тримати це питання на контролі та вживають заходів для захисту прав та інтересів українців.

Як відомо, починаючи з 29 грудня 2016 року, через складні погодні умови (густий туман) в аеропортах м.Дубай та м.Шарджа (ОАЕ) було відмінено або перенесено велику кількість рейсів.

Як повідомляв УНІАН, більше ста українських туристів три доби не могли вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це на своїй сторінці у Facebook написала одна з застряглих туристів Марина Лук'янова.

Вона розповіла, що туристів тримають в терміналі і не розселяють. "Air Arabia не спілкується з нами, туроператор Join Up не відповідає на дзвінки агентств. Вчора нашого консула ледь пропустили в аеропорт. Може МЗС ще щось зробити?" - написала туристка. Раніше Лук'янова писала, що до прильоту в Шарджу українці 11 годин чекали на виліт з аеропорту Коломбо на Шрі-Ланці.