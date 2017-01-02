На кордоні з Угорщиною запрацював перший спільний контактний пункт "Захонь"

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Читайте такожПольща хоче скасувати пішохідний перетин кордону з Україною в Угринові - ЗМІ

«В рамках виконання плану заходів щодо реалізації концепції інтегрованого управління кордонами та співробітництва між адміністрацією Держприкордонслужби України та поліцією Угорщини з 1 січня 2017 року у тестовому режимі розпочато функціонування спільного контактного пункту «Захонь» у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Тиса - Захонь» на угорській стороні», - йдеться у повідомленні.

Серед основних завдань, які виконуватиме зазначений центр, є інформаційна взаємодія та обмін повідомленнями між прикордонниками обох країн, а також забезпечення координації під час проведення спільних заходів з охорони українсько-угорської ділянки кордону.

У відомстві зауважили, що наразі контактний центр близько 3 тижнів функціонуватиме в тестовому режимі, а згодом планується запустити повноцінну роботу першого такого контактного пункту у Закарпатському регіоні.