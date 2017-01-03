На кордоні з Польщею у чергах стоять 950 автомобілів – ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Facebook.

Так, у пункті пропуску «Краковець» на оформлення очікували 130 автомобілів (додаткова смуга руху для водіїв з українською реєстрацією та громадян Європейського союзу - 170 л/а), «Рава-Руська» – 200. По 120 автомобілів стояли в чергах на пунктах пропуску «Грушів» та «Шегині».

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Крім того, у ПП «Ягодин авто» скупчилося 100 автомобілів, ПП «Устилуг» – 50, ПП «Угринів» – 40, ПП «Смільниця» – 20.

До пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою черг не було.