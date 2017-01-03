На кордоні з Польщею у чергах стоять 950 автомобілів – ДПСУ
10:07, 03 січня 2017Транспорт/Звя'зок
516
На українсько-польському кордоні станом на 08.00 в чергах до пунктів пропуску стояли 950 автомобілів.
У чергах скучилося 950 автомобілів / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Facebook.
Так, у пункті пропуску «Краковець» на оформлення очікували 130 автомобілів (додаткова смуга руху для водіїв з українською реєстрацією та громадян Європейського союзу - 170 л/а), «Рава-Руська» – 200. По 120 автомобілів стояли в чергах на пунктах пропуску «Грушів» та «Шегині».
Читайте такожПольща хоче скасувати пішохідний перетин кордону з Україною в Угринові - ЗМІ
Крім того, у ПП «Ягодин авто» скупчилося 100 автомобілів, ПП «Устилуг» – 50, ПП «Угринів» – 40, ПП «Смільниця» – 20.
До пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою черг не було.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter