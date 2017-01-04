На кордоні з Польщею в чергах стоять майже 800 автомобілів

На українсько-польському кордоні станом на 08.00 в чергах до пунктів пропуску стояли 780 автомобілів.

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Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Facebook.

Так, у пункті пропуску “Ягодин авто” на оформлення очікували 200 автомобілів, у пункті «Грушів» - 120, у пунктах “Рава-Руська” та «Угринів» - по 100 автомобілів.

Також у ПП «Краковець» в черзі стояли 80 автомобілів (додаткова смуга руху для водіїв з українською реєстрацією та громадян Європейського Союзу - 20 л/а), у ПП “Устилуг” – 70, “Смільниця” – 60 та “Шегині” – 30 авто.

Крім того, на кордоні України з Угорщиною у ПП «Косино» в черзі стояли 20 автомобілів, у ПП Лужанка» - 10.

До пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою черг не було.