Продаж нових легкових автомобілів в Україні за рік зріс на 41%

Продаж нових легкових автомобілів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 41% - до 65,5 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації «Укравтопром».

Читайте такожВ Україні дозволили вводити спецмита на автомобілі з ЄС

Як відзначили представники асоціації, весь минулий рік ринок нових легкових авто демонстрував позитивну динаміку.

Так, у першому місяці року продаж збільшився на 23%, а в лютому попит на нові автомобілі вже виріс на 44%. Весна 2016 року почалася бурхливим зростанням споживчої активності, і вже в березні зростання ринку нових легкових авто становив 117%. У квітні українці купили на 86% більше автомобілів, ніж роком раніше, але в травні ринок дещо охолов і зростання продажу становило лише 48%.

За перший літній місяць продаж зріс на 42%, а в липні настало затишшя - ринок зріс лише на 4%. Але вже в серпні попит на нові автомобілі збільшився на 63%.

Читайте такожДо України за зниженими акцизами вже ввезли понад 11 тисяч вживаних авто

Незважаючи на лібералізацію імпорту автомобілів з пробігом, яка настала в серпні, осінній продаж нових машин перевищував аналогічні показники попереднього року. Так, у вересні ринок виріс на 32%, жовтневий продаж збільшилися на 8%, а в листопаді був зафіксований 5-відсотковий стрибок попиту на нові авто.

В останній місяць року ринок також перебував у плюсі - за грудень продаж збільшився на 40%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року продаж нових легкових автомобілів в Україні скоротився вдвічі – до 46,6 тис. штук.

Експерти прогнозували, що продаж легкових авто в 2016 році зросте на чверть і становитиме близько 60 тис. штук.