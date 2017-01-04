На заході України через негоду обмежили рух вантажного транспорту

Згідно з повідомленням відомства, з 4 січня на Закарпатті і в Карпатах очікується сильний сніг, а в горах Львівської і на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується підвищений рівень лавинної небезпеки. Вночі у західних областях, а вдень по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с. На дорогах ожеледиця.

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У зв'язку з цим з 9:00 4 січня було обмежено рух вантажного автотранспорту на дорозі Київ - Чоп.

Також в «Укравтодорі» попередили, що 6-7 січня очікується різке зниження температури: вночі до 13-19° морозу, а в західних, північних і центральних областях місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу, в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській області вночі і вдень до 7-13° морозу, в Криму і Приазов'ї до 0-6° морозу.

Також у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях і в Криму очікується сніг, місцями сильні снігопади, хуртовини, посилення вітру до 15-22 м/с.

8-9 січня в Україні збережеться холодна погода, опади на півдні і сході припиняться.