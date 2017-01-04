"Укрзалізниця" призначила на 8 і 9 січня додатковий поїзд "Інтерсіті+" Київ - Львів

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" призначила на 8 і 9 січня додатковий поїзд "Інтерсіті+" за маршрутом Київ - Львів.

Як повідомила прес-служба компанії, поїзд був призначений у зв'язку з підвищеним попитом пасажирів на даному напрямку.

Швидкісний поїзд здійснить рейси за наступним графіком руху: відправлення зі станції Дарниця в 12:00, зі станції Київ-Пасажирський - у 12:24, прибуття до Львова о 17:43. Поїзд проїде з зупинкою в Коростені (13:55 - 13:56).

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У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушить о 18:07 і прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 23:59, на станцію Дарниця - о 00:23. Поїзд проїде з зупинками на станціях Коростень (22:20 - 22:21) і Святошино (23:48 - 23:49).

Як додали представники "Укрзалізниці", до Львова щодня курсують швидкісні поїзди "Інтерсіті+" і "Інтерсіті" № 743/744, № 747/748 і № 705/706.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" призначила на зимові свята 41 додатковий поїзд.